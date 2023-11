Donnerstagshandel in Moskau: RTS notiert zum Handelsstart im Minus

Der RTS setzt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der RTS tendiert im MICEX-Handel um 09:01 Uhr um 0,28 Prozent tiefer bei 1 109,95 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 7,571 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,270 Prozent auf 1 110,03 Punkte an der Kurstafel, nach 1 113,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 111,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 108,12 Zählern.

RTS-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der RTS bislang Gewinne von 1,70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.10.2023, lag der RTS bei 1 006,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, wies der RTS einen Stand von 1 004,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, stand der RTS noch bei 1 113,93 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 15,25 Prozent zu Buche. Bei 1 114,55 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des RTS. Das Jahrestief liegt hingegen bei 900,08 Punkten.

Die Tops und Flops im RTS

Die Gewinner-Aktien im RTS sind aktuell Surgutneftegas Pref (+ 1,30 Prozent auf 58,80 RUB), Novolipetsk Steel (+ 1,09 Prozent auf 196,72 RUB), Rostelecom PJSC (+ 0,94 Prozent auf 77,56 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 0,89 Prozent auf 73,35 RUB) und PIK (+ 0,77 Prozent auf 734,10 RUB). Unter Druck stehen im RTS derweil Bashneft (-1,46 Prozent auf 2 064,00 RUB), Mechel (-1,33 Prozent auf 297,88 RUB), Bashneft Pref (-1,14 Prozent auf 1 598,50 RUB), TMK (-0,98 Prozent auf 224,74 RUB) und NOVATEK (-0,65 Prozent auf 1 612,80 RUB).

RTS-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 934 780 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,391 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die RTS-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Die Gazprom PJSC-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at