Donnerstagshandel in Moskau: RTS präsentiert sich nachmittags leichter

Der RTS notiert im MICEX-Handel um 15:00 Uhr um 1,11 Prozent schwächer bei 1 091,32 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 7,664 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,656 Prozent leichter bei 1 096,36 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 103,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der RTS bei 1 107,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 090,26 Punkten.

RTS-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den RTS bereits um 0,886 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 26.09.2023, wurde der RTS mit einer Bewertung von 998,49 Punkten gehandelt. Der RTS stand noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, bei 1 038,74 Punkten. Der RTS stand vor einem Jahr, am 26.10.2022, bei 1 088,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 13,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1 107,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 900,08 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im RTS zählen aktuell Bashneft (+ 1,90 Prozent auf 2 089,00 RUB), Novolipetsk Steel (+ 1,73 Prozent auf 195,00 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 0,56 Prozent auf 72,35 RUB), PIK (+ 0,39 Prozent auf 753,90 RUB) und Norilsk Nickel JSC (+ 0,29 Prozent auf 17 510,00 RUB). Unter Druck stehen im RTS derweil Mechel (-3,76 Prozent auf 278,60 RUB), LUKOIL Oil Company (-2,28 Prozent auf 7 268,00 RUB), VTB Bank (-2,24 Prozent auf 0,03 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (-2,08 Prozent auf 0,86 RUB) und Yandex (-2,06 Prozent auf 2 680,60 RUB).

RTS-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im RTS mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die VTB Bank-Aktie. 109 010 740 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Yandex-Aktie mit 6,499 Mrd. Euro die dominierende Aktie im RTS.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Titel

Im RTS hat die Gazprom PJSC-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gazprom PJSC-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at