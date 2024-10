Donnerstagshandel in New York: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite knüpft am Donnerstag an seine Vortagesgewinne an.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,43 Prozent auf 18 445,37 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,926 Prozent auf 18 537,21 Punkte an der Kurstafel, nach 18 367,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 18 414,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 541,46 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,102 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 17.09.2024, bei 17 628,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 17 996,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2023, wies der NASDAQ Composite 13 533,75 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 24,92 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Century Casinos (+ 7,14 Prozent auf 2,70 USD), Repligen (+ 6,39 Prozent auf 147,00 USD), Snap-On (+ 6,14 Prozent auf 316,39 USD), Expedia (+ 5,78 Prozent auf 159,56 USD) und Hooker Furniture (+ 5,44 Prozent auf 17,25 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Cerus (-20,28 Prozent auf 1,44 USD), Comtech Telecommunications (-9,81 Prozent auf 3,96 USD), Microvision (-5,75 Prozent auf 1,07 USD), Infosys (-3,36 Prozent auf 22,13 USD) und Sangamo Therapeutics (-3,23 Prozent auf 0,96 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 546 688 Aktien gehandelt. Mit 3,277 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at