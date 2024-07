Donnerstagshandel in Zürich: SMI liegt mittags im Plus

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Donnerstag legt der SMI um 12:10 Uhr via SIX um 0,94 Prozent auf 12 265,88 Punkte zu. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,374 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,587 Prozent auf 12 222,55 Punkte an der Kurstafel, nach 12 151,19 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 292,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 12 204,18 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 2,25 Prozent. Vor einem Monat, am 11.06.2024, wurde der SMI mit 12 072,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.04.2024, wurde der SMI mit 11 465,74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 11.07.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 962,59 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,81 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Novartis (+ 1,73 Prozent auf 100,00 CHF), Richemont (+ 1,61 Prozent auf 141,60 CHF), Lonza (+ 1,37) Prozent auf 517,00 CHF), Alcon (+ 1,26 Prozent auf 80,28 CHF) und Roche (+ 1,20 Prozent auf 252,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-0,19 Prozent auf 259,50 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 526,00 CHF), Swiss Life (+ 0,09 Prozent auf 680,40 CHF), Nestlé (+ 0,13 Prozent auf 93,42 CHF) und Logitech (+ 0,24 Prozent auf 82,14 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 1 139 944 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 244,083 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,50 zu Buche schlagen. Mit 5,90 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

