Donnerstagshandel in Zürich: SPI klettert am Mittag

Der SPI verbucht am Donnerstagmittag Zuwächse.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,24 Prozent stärker bei 15 925,90 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,942 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,427 Prozent höher bei 15 955,39 Punkten, nach 15 887,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 15 982,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 919,73 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,49 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 16.04.2024, bei 14 862,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 798,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.05.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 186,96 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,31 Prozent nach oben. Bei 15 982,67 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 10,36 Prozent auf 4,90 CHF), HOCHDORF (+ 7,12 Prozent auf 7,52 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,51 Prozent auf 10,62 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 3,35 Prozent auf 40,15 CHF) und Roche (+ 3,16 Prozent auf 234,70 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Addex Therapeutics (-4,49 Prozent auf 0,06 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-4,35 Prozent auf 15,40 CHF), Burkhalter (-3,13 Prozent auf 96,10 CHF), Avolta (ex Dufry) (-3,07 Prozent auf 37,22 CHF) und Kudelski (-2,78 Prozent auf 1,40 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25 960 877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 246,550 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die Talenthouse-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

