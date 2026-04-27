Doosan Engine: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Doosan Engine hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 633,37 KRW gegenüber 232,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 345,24 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 318,18 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at