Doshisha: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Doshisha präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 33,40 JPY, nach 31,01 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,04 Prozent auf 24,89 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 243,86 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 185,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 120,53 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 113,94 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at