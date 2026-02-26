DeVry Education Group Aktie
WKN: 896425 / ISIN: US2518931033
|
26.02.2026 23:37:40
DoubleVerify Holdings, Inc. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $29.3 million, or $0.18 per share. This compares with $23.4 million, or $0.14 per share, last year.
Excluding items, DoubleVerify Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $51.6 million or $0.31 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.9% to $205.6 million from $190.6 million last year.
DoubleVerify Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $29.3 Mln. vs. $23.4 Mln. last year. -EPS: $0.18 vs. $0.14 last year. -Revenue: $205.6 Mln vs. $190.6 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 177 M To $ 183 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DeVry Education Group Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.