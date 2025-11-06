Douglas Emmett gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Douglas Emmett präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 250,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at