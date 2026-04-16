DOUTOR NICHIRES: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DOUTOR NICHIRES hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,29 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 24,96 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,41 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 36,39 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 170,71 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 156,97 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat DOUTOR NICHIRES mit einem Umsatz von insgesamt 159,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 148,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at