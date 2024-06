Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Amgen-Aktionäre freuen

Amgen-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Amgen-Dividende aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen am 31.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 8,52 USD je Aktie beschlossen. Das sind 9,79 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtausschüttung von Amgen beträgt 4,56 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 8,58 Prozent.

Amgen-Dividendenrendite

Letztlich notierte der Amgen-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 305,85 USD. Für das Jahr 2023 verzeichnet das Amgen-Papier eine Dividendenrendite von 2,96 Prozent. Die Dividendenrendite von Amgen zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 2,95 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von Amgen via NASDAQ 77,45 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 85,70 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Amgen

Für 2025 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 10,03 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,97 Prozent hinzugewinnen.

Grunddaten von Amgen

Die Marktkapitalisierung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Amgen steht aktuell bei 164,356 Mrd. USD. Amgen verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,07. 2023 setzte Amgen 28,010 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 12,56 USD.

Redaktion finanzen.at