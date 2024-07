Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Coca-Cola-Aktie statt. Der Schlusskurs der Coca-Cola-Anteile betrug an diesem Tag 52,14 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola-Aktie investiert, befänden sich nun 19,179 Coca-Cola-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coca-Cola-Aktien wären am 15.07.2024 1 216,15 USD wert, da der Schlussstand 63,41 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 21,61 Prozent.

Coca-Cola war somit zuletzt am Markt 274,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at