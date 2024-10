Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Procter Gamble-Aktionäre freuen

So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Procter Gamble.

Im Rahmen der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble am 08.10.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 3,83 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Procter Gamble-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,08 Prozent erhöht. Somit vergütet Procter Gamble die Aktionäre insgesamt mit 9,31 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 3,48 Prozent.

Procter Gamble-Stockdividendenrendite

Das Procter Gamble-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 168,16 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2024 verzeichnet das Procter Gamble-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,32 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,43 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Procter Gamble-Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Procter Gamble via New York 18,16 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 23,22 Prozent stärker zugenommen als der Procter Gamble-Kurs.

Dividendenaussichten von Procter Gamble

Für 2025 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 4,02 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,39 Prozent steigen.

Hauptdaten der Procter Gamble-Aktie

Procter Gamble ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 392,218 Mrd. USD. Procter Gamble besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,40. Der Umsatz von Procter Gamble belief sich in 2024 auf 84,039 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 6,18 USD.

Redaktion finanzen.at