Pluszeichen in New York: Dow Jones liegt mittags im Plus

Am Mittwoch erhöht sich der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 0,14 Prozent auf 42 047,92 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 16,612 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,262 Prozent schwächer bei 41 879,75 Punkten, nach 41 989,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 41 629,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 42 173,23 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,61 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Stand von 43 840,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.01.2025, stand der Dow Jones bei 42 392,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.04.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 170,24 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Minus von 0,812 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45 054,36 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 40 661,77 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 2,22 Prozent auf 560,61 USD), Johnson Johnson (+ 1,26 Prozent auf 155,18 USD), American Express (+ 1,09 Prozent auf 273,44 USD), Walmart (+ 0,74 Prozent auf 89,49 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,69 Prozent auf 245,35 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Verizon (-0,99 Prozent auf 44,93 USD), Procter Gamble (-0,90 Prozent auf 169,03 USD), Travelers (-0,87 Prozent auf 262,23 USD), Chevron (-0,85 Prozent auf 167,08 USD) und Amgen (-0,64 Prozent auf 304,97 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 14 180 142 Aktien gehandelt. Mit 3,108 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,03 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at