Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones nachmittags im Plus

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,61 Prozent höher bei 40 990,58 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,991 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,297 Prozent auf 40 622,13 Punkte an der Kurstafel, nach 40 743,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 40 655,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 41 053,15 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,799 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 39 118,86 Punkten. Der Dow Jones notierte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 37 815,92 Punkten. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 35 559,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8,68 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 41 376,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 4,57 Prozent auf 195,40 USD), Amazon (+ 2,49 Prozent auf 186,24 USD), Verizon (+ 1,67 Prozent auf 40,71 USD), Honeywell (+ 1,53 Prozent auf 205,74 USD) und Dow (+ 1,53 Prozent auf 54,51 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Merck (-1,81 Prozent auf 113,16 USD), Microsoft (-1,24 Prozent auf 417,66 USD), Johnson Johnson (-1,22 Prozent auf 159,36 USD), Coca-Cola (-0,96 Prozent auf 67,03 USD) und Travelers (-0,65 Prozent auf 218,99 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 6 605 646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,092 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,73 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

