:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
05.12.2025 12:45:00
Down 50%, This Growth Stock Could Be Set for a Recovery in 2026
When looking at artificial intelligence (AI) stocks that have had rough years, SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) is one of the more intriguing ones that could be setting up to rebound in 2026. The stock is down more than 50% from its 52-week high and nearly 40% on the year.SoundHound first gained attention after Nvidia disclosed that it had taken a stake in the voice AI company during Q4 2023. The chip giant later sold out of it for big gains in Q4 2024, which caused the stock to tumble when that fact was revealed earlier this year. However, SoundHound is already going down a much different path than when Nvidia owned it, which could set it up to rebound strongly in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.