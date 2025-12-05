USA Rare Eart a Aktie

WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075

05.12.2025 14:45:00

Down 69% From Its Recent Peak, Is USA Rare Earth Stock a Buy?

China controls a significant amount of the mining and processing of rare-earth minerals. In recent months, concerns have emerged about its dominant position and the U.S. reliance on it.USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) is one company benefiting from the news around U.S. reshoring of the mining and processing of key rare-earth metals and other crucial minerals. The company says it is pursuing an end-to-end "mine to magnet" strategy, aiming to become one of the few integrated rare-earth companies.The company is speculative, and the stock is quite volatile. After reaching nearly $44 per share in October, shares are down 69% and appear to be a dip-buying opportunity for growth investors. But before you buy, there are a few things to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
USA Rare Earth Inc Registered Shs -A- 17,22 -1,49% USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-

