USA Rare Eart a Aktie

USA Rare Eart a

WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: USA Rare Earth A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

USA Rare Earth A stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,098 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,200 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,280 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

