Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
17.12.2025 18:53:00
Down More Than 50% From Its High, Is Rigetti Computing Stock a Good Buy Right Now?
When there's a pullback in price for a top-performing stock, it can potentially make for a lucrative buying opportunity. In other cases, however, it can simply be overdue for a stock that's become significantly overvalued.It may be tough to see which category Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) falls into today. The potential for quantum computing to revolutionize tech is encouraging, and Rigetti is a promising company in the industry, but it also comes with risks and mounting losses.Investors have recently been dumping the tech stock. Last week, it finished trading at less than $26 -- that's a 55% decline from its 52-week high of $58.15. Is this a great time to buy shares of Rigetti, or could this be the beginning of a much larger decline?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
28.07.25
Erste Schätzungen: Rigetti Computing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aktien in diesem Artikel
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|19,70
|-2,96%
