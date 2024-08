dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax wenig verändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem zehnten Gewinntag in Folge dürfte die Luft für den DAX am Dienstag dünner werden. Es zeichnet sich ein wenig bewegter Auftakt ohne Tendenz zu größeren Gewinnmitnahmen ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt hauchdünn im Plus auf 18.436 Punkte. Das Niveau von Ende Juli ist mittlerweile fast wieder erreicht und der Rücksetzer um etwa 1.500 Punkte so gut wie aufgeholt. "Die ermutigenden Inflations- und Verbraucherausgabendaten der letzten Woche verstärkten die Hoffnung auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft, was die Märkte beruhigte", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. Der Markt richtet seine Blicke weiter auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole, von dem Ende der Woche Signale für die Geldpolitik erwartet werden. Die Zeichen stehen in den Vereinigten Staaten recht deutlich auf Leitzinssenkung.

USA: - GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben ihren jüngsten Aufwärtstrend zu Beginn der neuen Woche fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial kletterte um 0,58 Prozent auf 40.896,53 Punkte. In der vergangenen Woche hatte er knapp 3 Prozent gewonnen und damit so viel wie noch nie im laufenden Jahr. Der marktbreite S&P 500 legte am Montag um 0,97 Prozent auf 5.608,25 Zähler zu. Für den NASDAQ 100 ging es in den letzten Handelsminuten beschleunigt auf ein Vierwochenhoch. Das technologielastige Börsenbarometer gewann letztlich 1,32 Prozent auf 19.766,49 Punkte. Die Blicke der Anleger richten sich bereits auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 1,9 Prozent. Unterstützung lieferte eine leichte Schwäche des japanischen Yen, nachdem dieser Vortags zum US-Dollar noch deutlich angezogen hatte. Zudem kamen positive Signale von einer starken Wall Street. Gewinne gab es auch in Südkorea und Indien. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel hingegen um 0,4 Prozent und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen büßte 0,8 Prozent ein.

DAX 18421,69 0,54%

XDAX 18441,42 0,62%

EuroSTOXX 50 4871,41 0,64%

Stoxx50 4474,68 0,48%

DJIA 40896,53 0,58%

S&P 500 5608,25 0,97%

NASDAQ 100 19766,49 1,32%

RENTEN:

Bund-Future 134,17 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1077 -0,07%

USD/Yen 147,01 0,29%

Euro/Yen 162,85 0,21%

ROHÖL:

Brent 77,04 -0,62 USD

WTI 73,71 -0,66 USD

