dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung setzt sich fort

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Auch am Donnerstag dürfte der Leitindex DAX den Sprung über die runde Marke von 24.000 Punkten versuchen. An den vergangenen beiden Tagen war der Index knapp daran gescheitert. Ob es gelingt, dürfte auch von der Aufnahme einer Reihe von Quartalsbilanzen von Dax-Konzernen durch die Investoren abhängen. Etwa zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG Markets den Dax 0,3 Prozent höher auf 23.980 Punkte. Auch der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen etwas höher prognostiziert. In die Bücher schauen lassen sich unter anderen zahlreiche Dax-Schwergewichte:

USA: - GEWINNE - An den US-Börsen haben am Mittwoch nach dem etwas schwächeren Vortag vor allem Technologiewerte zugelegt. Für Bewegung sorgten positiv aufgenommene Nachrichten zu Apple. Im Fokus standen zudem Unternehmensberichte. Der Dow Jones Industrial stabilisierte sich und legte zum Handelsende an der Wall Street um 0,18 Prozent auf 44.193,12 Punkte zu. Nachdem sich der US-Leitindex zum Wochenstart von seinem am Freitag erreichten tiefsten Stand seit Ende Juni etwas erholt hatte, war es am Dienstag erneut leicht abwärts gegangen. Im Vergleich zum Dow präsentierte sich der NASDAQ 100 zur Wochenmitte dynamischer, er schloss mit plus 1,29 Prozent auf 23.315,04 Punkte. Am Donnerstag hatte der von Techwerten dominierte Index ein Rekordhoch erreicht, bevor am Freitag schwache US-Arbeitsmarktdaten belasteten.

ASIEN: - WEITER ERHOLT - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag ihre Erholung fortgesetzt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um rund 0,5 Prozent zu. Auch in China ging es nach oben. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,1 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,5 Prozent zu. Trotz anhaltender globaler Handelskonflikte haben Chinas Exporte im Juli stärker zugelegt als erwartet. Auch die Einfuhren zogen deutlicher als erwartet an.

^

DAX 23.924,36 0,33%

XDAX 23.952,16 0,33%

EuroSTOXX 50 5.263,29 0,26%

Stoxx50 4.419,39 -0,17%

DJIA 44.193,12 0,18%

S&P 500 6.345,06 0,73%

NASDAQ 100 23.315,04 1,29%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 130,09 -0,04%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1673 0,11%

USD/Yen 147,31 -0,04%

Euro/Yen 171,97 0,08%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 114.352 -0,59%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 67,45 0,56 USD

WTI 64,96 0,61 USD°

/jha