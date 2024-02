dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Rekord bleibt nah

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - REKORD BLEIBT NAH - Der rekordhohe Dax (DAX 40) steuert am Freitag mit weiteren Gewinnen auf ein starkes Wochenergebnis zu. Mit Rückenwind aus Übersee dürfte der Leitindex über 17 400 und damit nahe am Vortagshoch eröffnen: Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 17 410 Zähler und damit nur leicht unter dem Rekordhoch vom Vortag. Nach der Kursrally am Donnerstag dürfte das Wochenplus des Dax nun auf etwas weniger als zwei Prozent steigen. In New York hatten die Börsen am Donnerstag ihre Kursgewinne im Verlauf ausgebaut. Vor allem der technologielastige NASDAQ 100 machte angetrieben von NVIDIA und der Fantasie für Künstliche Intelligenz mit einem Kurssprung auf sich aufmerksam, der erstmals über der Marke von 18 000 Punkten endete.

USA: - REKORDE - Das enorme Wachstum des Halbleiterkonzerns Nvidia hat am Donnerstag den Rekordlauf der US-Börsen frisch angeheizt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) überwand erstmals in seiner weit mehr als hundertjährigen Geschichte die Hürde von 39 000 Punkten. Auch der S&P 500 erreichte eine Bestmarke. Dem NASDAQ 100 gelang der Sprung zurück über die Marke von 18 000 Punkten. Unterstützt wurden die Indizes in ihrem Lauf dabei auch von erfreulichen Konjunkturdaten.

ASIEN: - ETWAS SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag etwas nachgegeben. Nach dem Rekord in Japan beim Nikkei 225 am Vortag ruhte der Handel dort zum Wochenausklang. In Hongkong sank der Hang-Seng-Index (Hang Seng) zuletzt hingegen um 0,2 Prozent. In Festland-China büßte der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen ebenfalls 0,2 Prozent ein.

DAX 17370,45 1,47

XDAX 17420,02 1,52

EuroSTOXX 50 4855,36 1,68

Stoxx50 4288,88 0,86

DJIA 39069,11 1,18

S&P 500 5087,03 2,11

NASDAQ 100 18004,70 3,01°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,26 -0,20%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0826 0,04

USD/Yen 150,61 0,07

Euro/Yen 163,05 0,11°

ROHÖL:

Brent 83,21 -0,46 USD

WTI 78,12 -0,49 USD°

