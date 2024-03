dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 27.03.2024 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: Konjunktur kommt kaum in Schwung - aber auch positive Signale

BERLIN - Die deutsche Konjunktur kommt nur langsam wieder in Schwung. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute schrauben ihre Wachstumserwartungen für dieses Jahr deutlich herunter. Sie erwarten für dieses Jahr nur noch ein Wachstum von 0,1 Prozent. Im Herbst waren sie von einem Plus des Bruttoinlandsprodukts für 2024 von 1,3 Prozent ausgegangen "Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen", sagte Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft am Mittwoch in Berlin.

Metall-Betriebsräte: Firmen investieren zu wenig im Inland

FRANKFURT - Bei einer Umfrage der IG Metall haben Betriebsräte die mangelnde Investitionsbereitschaft ihrer Betriebe kritisiert. Nach Einschätzung der Arbeitnehmer stecke rund die Hälfte der Unternehmen zu wenig Geld in die heimischen Standorte, wie die Gewerkschaft am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Jedes fünfte Unternehmen investiere sogar "deutlich zu wenig". An der Umfrage haben sich den Angaben zufolge die Betriebsräte aus knapp 2600 Firmen aus dem Organisationsbereich der IG Metall beteiligt, die rund 1,48 Millionen Beschäftigte repräsentierten.

Gesundheitsministerium weist Rechnungshofkritik zurück

BERLIN - Das Gesundheitsministerium hat Kritik des Bundesrechnungshofs an seiner Praxis bei der Auftragsvergabe an eine Werbeagentur und bei der Einstufung von Unterlagen als vertrauliche Verschlusssache zurückgewiesen. Man teile die Einschätzung des Bundesrechnungshofes "ausdrücklich nicht", sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in der Bundespressekonferenz in Berlin. Die vergabe- und vertragsrechtlichen Vorgaben seien erfüllt gewesen. "Das haben wir auch schon ausführlich im Parlament auf entsprechende Anfragen dargelegt."

Verband erwartet leichte Belebung im Geschäft mit Immobilienkrediten

FRANKFURT - Nach dem vergangenen Krisenjahr auf dem Immobilienmarkt erwartet der Verband deutscher Pfandbanken (VDP) 2024 einen leichten Aufschwung im Geschäft mit Immobilienkrediten. "Dass im Abschlussquartal 2023 mehr Immobilienkredite vergeben wurden als im entsprechenden Vorjahresquartal, deutet auf eine einsetzende Stabilisierung des Finanzierungsgeschäfts hin", sagte Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt am Mittwoch. Da die Kreditzinsen offenbar ihren Höhepunkt erreicht hätten und es größere Planungssicherheit bei der Finanzierung gebe, rechne man mit einer leichten Belebung des Neugeschäfts mit Immobilienfinanzierungen.

ROUNDUP: Schwedische Notenbank signalisiert Zinssenkung

STOCKHOLM - Die schwedische Zentralbank steuert auf eine erste Zinssenkung zu. Zunächst beließ sie ihren Leitzins aber auf dem aktuellen Stand von 4,0 Prozent, wie die Reichsbank am Mittwoch in Stockholm nach ihrer Sitzung mitteilte. Auf dieses Niveau hatten die Währungshüter den Leitzins als Reaktion auf die hohe Inflation seit dem Frühjahr 2022 angehoben. Analysten hatten mit der jetzigen Entscheidung gerechnet.

Eurozone : Wirtschaftsstimmung hellt sich auf

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im März aufgehellt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 96,3 Zähler, wie die Europäische Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 96,2 Punkte gerechnet. In fast allen wichtigen Sektoren verbesserte sich die Stimmung. Lediglich in der Bauwirtschaft trübte sie sich etwas ein.

Schwedische Notenbank signalisiert Zinssenkung

STOCKHOLM - Die schwedische Zentralbank steuert auf eine erste Zinssenkung zu. Zunächst beließ sie ihren Leitzins aber auf dem aktuellen Stand von 4,0 Prozent, wie die Reichsbank am Mittwoch in Stockholm nach ihrer Sitzung mitteilte. Auf dieses Niveau hatten die Währungshüter den Leitzins als Reaktion auf die hohe Inflation seit dem Frühjahr 2022 angehoben. Analysten hatten mit der jetzigen Entscheidung gerechnet.

Spanien: Inflation steigt wieder über drei Prozent

MADRID - In Spanien hat die Teuerung im März wieder angezogen. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Jahresvergleich um 3,2 Prozent, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine etwas höhere Rate von 3,3 Prozent erwartet.

Frankreich: Verbraucherstimmung hellt sich leicht auf

PARIS - Die Stimmung der Verbraucher in Frankreich hat sich im März leicht verbessert. Das Konsumklima stieg um einen Punkt auf 91 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Analysten hatten mit 90 Punkten gerechnet. Der Vormonatswert wurde leicht nach oben revidiert.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl