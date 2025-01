dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP 2/US-Absatz: Volkswagen-Konzern mit Licht und Schatten - BMW legt zu

RESTON/HERNDON/WOODCLIFF LAKE - Der Volkswagen-Konzern (Volkswagen (VW) vz) hat 2024 beim US-Absatz ein gemischtes Ergebnis eingefahren. Von der Marke VW wurden mit gut 379.000 Stück 15,2 Prozent mehr abgesetzt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im vierten Quartal legte der Absatz um 7,0 Prozent auf gut 103.000 Fahrzeuge zu.

Curevac fokussiert sich auf Forschung

TÜBINGEN - Nach Millionenverlusten rund um die gescheiterte Entwicklung eines Corona-Impfstoffs fokussiert sich das Tübinger Biotech -Unternehmen CureVac auf die Forschung. "Das ist das, was Curevac stark macht: Forschung, Innovation und frühe klinische Entwicklung", sagt Vorstandschef Alexander Zehnder.

Microsoft: 80 Milliarden Dollar für KI-Rechenzentren

REDMOND - Microsoft will allein im laufenden Geschäftsjahr rund 80 Milliarden Dollar in den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz stecken. Mehr als die Hälfte werde in den USA investiert, betonte der Software-Riese in einem Blogeintrag. Das aktuelle Geschäftsjahr von Microsoft läuft noch bis Ende Juni.

Messebranche trotz Wirtschaftsflaute zufrieden mit 2024

BERLIN - Die Messebranche blickt trotz Wirtschaftsflaute positiv auf das vergangene Jahr. "Die erste Bilanz für das Messejahr 2024 verzeichnet Zuwachs bei allen wichtigen Kennzahlen der Branche", teilte der Verband der Deutschen Messewirtschaft (Auma) der Deutschen Presse-Agentur mit.

Russlands Automobilmarkt hat Tiefpunkt vorerst überwunden

MOSKAU - Russlands Automobilmarkt hat ausgehend von historischen Tiefständen im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. So seien 2024 insgesamt 1,55 Millionen neue Pkw verkauft worden, ein Plus von 47 Prozent, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Industrie- und Handelsministerium. Der Verkauf von Kleintransportern hat demnach um 33,6 Prozent auf 140.000 Fahrzeuge zugelegt.

Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle sorgt für Diskussionen

LEIPZIG/HALLE - Der geplante Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle sorgt weiterhin für heftige Diskussionen. "In den kommenden Jahren plant der Flughafen Leipzig/Halle, seine Infrastruktur für rund 500 Millionen Euro auszubauen, um Wachstumsperspektiven insbesondere für den Frachtverkehr zu schaffen", teilte das sächsische Wirtschaftsministerium auf Anfrage mit. Der Airport sei ein zentraler Baustein für die wirtschaftliche Entwicklung des Freistaates und spiele eine Schlüsselrolle im Logistikstandort Mitteldeutschland.

Linke wollen Preisaufsicht für Energiekonzerne

BONN - Die Linken wollen durch eine Aufsichtsbehörde verhindern, dass Energiekonzerne Strompreise gezielt hochtreiben. "Es braucht klare Regeln und eine starke Kontrolle, die sofort eingreift, wenn die Konzerne uns abzocken", sagte der Linken-Co-Vorsitzende Jan van Aken dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

