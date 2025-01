dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

'Financial Times': Commerzbank prüft Abbau tausender Jobs

FRANKFURT - Um eine mögliche Übernahme durch die italienische Großbank UniCredit zu verhindern, prüft die Commerzbank einem Bericht der "Financial Times" (FT) zufolge auch den Abbau tausender Jobs. Es werde erwartet, dass die Pläne dem Betriebsrat in den kommenden Wochen vorgestellt werden, berichtet die Zeitung und bezieht sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Rede ist von einem wahrscheinlichen Abbau von Arbeitsplätzen im niedrigen Tausenderbereich.

ROUNDUP: Lufthansa bei Italiens Staatsairline Ita gelandet

FRANKFURT/ROM - Die Lufthansa hat den ersten Schritt zur Übernahme der italienischen Staatsairline Ita vollzogen. Nach eigenen Angaben hat der MDax-Konzern (MDAX) eine Kapitaleinlage von 325 Millionen Euro geleistet und dafür eine Minderheit von 41 Prozent der Ita-Anteile erhalten. Die Mehrheit hält zunächst weiterhin der italienische Staat.

Matthäus kritisiert BVB-Führungsspieler: Da kommt nichts

BERLIN - Lothar Matthäus hat beim kriselnden BVB vor allem auch Führungsspieler wie Kapitän Emre Can und Julian Brandt kritisiert. "Da kommt einfach nichts", sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler im TV-Sender Sky. Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) droht nach dem 0:2 bei Eintracht Frankfurt und einem völlig verkorksten Start ins Jahr 2025 in der Fußball-Bundesliga nicht nur das Verpassen der Königsklasse.

ROUNDUP: Tiktok kehrt in den USA plötzlich wieder zurück

WASHINGTON - Der Tiktok-Blackout in den USA währte nur kurz: Die Betreiber der Video-App haben sie nach rund zwölf Stunden wieder eingeschaltet. Zur Begründung verwiesen sie am Sonntag auf die Zusicherung des künftigen Präsidenten Donald Trump , dass es keine Strafen für US-Dienstleister der Plattform geben soll. Trump wird allerdings erst am Montag vereidigt.

Chef des Baukonzerns Strabag stirbt wegen Gefäßproblem

WIEN - Der Vorstandsvorsitzende des österreichischen Baukonzerns Strabag (STRABAG SE), Klemens Haselsteiner, ist überraschend gestorben. Das Unternehmen, eines der größten des Landes, informierte "mit großer Bestürzung" über den "plötzlichen und unerwarteten" Tod des 44-Jährigen.

Champagner-Absatz sinkt deutlich

ÉPERNAY - Der französische Champagner-Absatz ist im vergangenen Jahr kräftig um 9,2 Prozent zurückgegangen. Der Absatz sank 2024 auf 271,4 Millionen Flaschen nach 299 Millionen Flaschen im Jahr zuvor, teilte der Hersteller-Verband Comité Champagne mit.

ADAC erwartet steigende Zulassungszahlen bei E-Autos

MÜNCHEN - Der ADAC erwartet für das laufende Jahr einen Anstieg der E-Auto-Zulassungen, da der Druck auf die Hersteller durch reduzierte CO2-Flottengrenzwerte steigt. Autokäufer könnten davon voraussichtlich durch höhere Rabatte profitieren, teilte der Verkehrsclub mit.

Keine Warnstreiks? EVG strebt frühen Bahn-Tarifabschluss an

BERLIN - Geht es nach der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), können Fahrgäste auf eine warnstreikfreie Tarifrunde bei der Deutschen Bahn hoffen. Beide Seiten treffen sich auf Wunsch der Gewerkschaft bereits am 28. Januar zur ersten Gesprächsrunde in Frankfurt.

Netzgebühren zwischen Stadt und Land ausgeglichen

HEIDELBERG - Die Neuregelung zur faireren Verteilung der Stromnetz-Ausbaukosten hat laut einer Verivox-Analyse zu fast gleich hohen Stromnetzgebühren in ländlichen und städtischen Gebieten geführt. "Zum Jahreswechsel sind die Stromnetzentgelte in ländlichen Gebieten um neun Prozent gesunken und liegen nun auf dem gleichen Niveau wie in städtischen Gebieten", heißt es in einer Auswertung des Vergleichsportals.

