dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

EAST RUTHERFORD - Sportlich ok, wirtschaftlich ein Glücksfall und perspektivisch ein Sprungbrett: Bei Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) sind die Ambitionen durch die Club-WM in den USA wieder gestiegen. Nach einer schwierigen Bundesliga-Saison will der BVB in der kommenden Spielzeit wieder angreifen. Um mehr als 100 Millionen Euro reicher machte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem spektakulären Viertelfinal-Aus gegen Real Madrid eine Transferansage.

PARIS/KUALA LUMPUR/TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) hat aus Malaysia einen Vorvertrag für seinen kleinsten Langstrecken-Passagierjet erhalten. Die Billigfluggesellschaft AirAsia unterzeichnete mit dem Hersteller in Paris eine Vereinbarung über den Kauf von 50 Exemplaren des Airbus A321XLR, wie sie am Freitag mitteilte. Die Vereinbarung umfasst zudem Kaufoptionen über weitere 20 Maschinen des Typs.

EAST RUTHERFORD - Der Wechsel von Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Offensivspieler Jamie Gittens zum FC Chelsea ist perfekt. Wie der englische Erstligist mitteilte, erhält der 20-Jährige bei den Blues einen Langzeitvertrag bis 2032. Bereits zuvor hatte der BVB in einem Statement verkündet, dass sich "alle beteiligten Parteien" auf einen Wechsel geeinigt haben.

PEKING - China reagiert auf neue EU-Beschränkungen und belegt Medizinprodukte aus der EU mit Gegensanktionen. Man sehe sich gezwungen, "gleichwertige Gegenmaßnahmen" zu ergreifen, um die "legitimen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen" zu schützen und einen fairen Wettbewerb zu wahren, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua einen Sprecher des Pekinger Handelsministeriums.

ZÜRICH - Die schweizerische Finanzministerin Karin Keller-Sutter plädiert für eine zügige Umsetzung der Großbankenregulierung. "Ich hoffe, dass man sich ein wenig an die liberalen Grundsätze erinnert und jetzt nicht eine für die Finanzstabilität wichtige Vorlage verzögert", sagte die Bundesrätin "SonntagsBlick".

GRÜNHEIDE - Trotz des massiven Rückgangs bei Neuzulassungen für US-Elektroautobauer Tesla in Deutschland zeigt sich die Brandenburger Landesregierung zuversichtlich. "Aus Grünheide werden mittlerweile 38 Staaten beliefert, darunter viele im arabischen Raum und auch Taiwan", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) der "Märkischen Oderzeitung". "Dadurch ist die Tesla-Fabrik widerstandsfähiger gegen Schwankungen auf dem europäischen und deutschen Markt aufgestellt."

FRANKFURT - Der Hessische Rundfunk hat das Haushaltsjahr 2024 mit einem Plus von rund 39 Millionen Euro abgeschlossen. Ausgaben in Höhe von 554 Millionen Euro standen Einnahmen von 593 Millionen Euro gegenüber, wie Intendant Florian Hager auf der Hauptversammlung des Rundfunkrats des öffentlich-rechtlichen Senders bekanntgab.

