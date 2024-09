dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.09.2024 - 15.15 Uhr

VW-Chef Blume plant neue Konzernstrategie - erste Eckpunkte

WOLFSBURG/STOCKHOLM - Mit einer neuen Konzernstrategie will VW (Volkswagen (VW) vz)-Chef Oliver Blume Europas größten E-Autobauer zurück in die Erfolgsspur bringen. Auf einer Führungskräftetagung in Stockholm gab er erste Einblicke in die im Mai angekündigte neue Konzernstrategie für die Zeit bis 2035, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Noch sei die Arbeit an der "Group Strategy 2035" aber nicht abgeschlossen, so der Sprecher. "Zu Details zur Konzernstrategie werden wir uns zu gegebener Zeit äußern."

ROUNDUP/IG Metall zu VW-Krise: Vier-Tage-Woche als mögliche Lösung

HANNOVER - Die IG Metall will zügig mit VW (Volkswagen (VW) vz) über die neuen Sparpläne verhandeln und die im Herbst geplante Tarifrunde vorziehen. Um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, kann sich die Gewerkschaft auch eine Vier-Tage-Woche für alle Beschäftigten der Kernmarke vorstellen.

'Pfui'-Rufe für VW-Vorstand - Lautstarker Protest in Zwickau

ZWICKAU - Rund 5.000 Beschäftigte haben in der Zwickauer E-Auto-Fabrik von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) lautstark gegen drohende Kündigungen und Werkschließungen protestiert. Vor der außerordentlichen Betriebsversammlung wurde Markenvorstand Thomas Schäfer mit "Buh"- und "Pfui"-Rufen empfangen und von den Mitarbeitern ausgepfiffen. "Das Vertrauen ist weg", sagte ein Mitarbeiter, der nach eigenen Angaben seit 30 Jahren hier arbeitet.

Ministerpräsident Weil erwartet keine Werkschließungen bei VW

HANNOVER - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erwartet, dass bei der Marke Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) keine Werke geschlossen werden. Es müsse vorher über Alternativen gesprochen werden, sagte der SPD-Politiker dem Sender NDR Info. Das solle nun in vertraulichen Gesprächen passieren. Das Land Niedersachsen ist Großaktionär, Ministerpräsident Weil sitzt im Aufsichtsrat des Unternehmens.

ROUNDUP/Aufsichtsratschef Kaeser: Daimler Truck soll führend bei der Marge sein

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Daimler-Truck-Aufsichtsratschef Joe Kaeser hat der Konkurrenz den Kampf angesagt. "Mittel- bis langfristig wollen wir nicht nur der größte Truck-Anbieter der westlichen Welt sein, sondern auch margenführend", sagte der Chefaufseher am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, die im Zuge der Ernennung von Karin Radström zur Konzernchefin stattfand. Sie soll den Umbau des Unternehmens nach dem Willen des Aufsichtsrats langfristig begleiten.

BMW kündigt Wasserstoffauto an

MÜNCHEN - BMW will 2028 mit der Serienproduktion eines Wasserstoffautos mit Brennstoffzelle (FCEV) beginnen. Der japanische Autobauer Toyota (Toyota Motor) und BMW haben vereinbart, gemeinsam die nächste Generation der Brennstoffzellentechnik zu entwickeln. Die Zusammenarbeit bei Einkauf und Entwicklung soll für große Stückzahlen sorgen und die Kosten senken.

Postbank-Streit: Deutsche Bank erzielt Vergleich mit Effecten-Spiegel AG

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat im Streit mit früheren Postbank-Aktionären einen weiteren Vergleich schließen können. Die Einigung mit der Effecten-Spiegel AG enthalte eine Nachzahlung (einschließlich Zinsen) von 36,50 Euro pro Aktie auf den damaligen Angebotspreis, teilte das Institut am Donnerstag in Frankfurt mit. Zudem wurde eine Kostenerstattung vereinbart. Sie trage dem Aufwand der langjährigen Prozessführung Rechnung, hieß es in der Mitteilung.

Frankfurter Frachtzentrum der Lufthansa wird teurer

FRANKFURT - Die Modernisierung des Lufthansa-Frachtzentrums am Frankfurter Flughafen wird noch einmal teurer als zunächst geplant. Die Lufthansa Cargo nennt ein Investitionsvolumen von knapp 600 Millionen Euro, rund 100 Millionen mehr als im Konzernbericht 2023 vermerkt war. Ein Sprecher begründete den abermaligen Aufschlag mit stark gestiegenen Materialkosten, insbesondere für Stahl. 2019 war noch von 400 Millionen Euro Aufwand die Rede.

Nach Zwischenfall: Airlines sollen Treibstoffschläuche vieler Airbus A350 prüfen

KÖLN - Nach einem Zwischenfall bei der Fluggesellschaft Cathay Pacific sollen viele Airbus-Großraumjets (Airbus SE (ex EADS)) aus der A350-Reihe vorzeitig in die Wartung. Die europäische Luftfahrtbehörde EASA will eine entsprechende Lufttüchtigkeitsanweisung veröffentlichen, wie sie am Donnerstag in Köln mitteilte. Zuvor war an einem Triebwerk einer A350 von Cathay Pacific ein Feuer ausgebrochen. Der EASA zufolge sollen Fluggesellschaften nun die Treibstoffschläuche ihrer A350-Jets auf Mängel überprüfen und wenn nötig erneuern.

ROUNDUP: Wirecard-Vorstände zu Schadenersatz verurteilt

MÜNCHEN - Das Landgericht München hat drei ehemalige Vorstände von Wirecard zur Zahlung von insgesamt 140 Millionen Euro Schadenersatz plus Zinsen verurteilt. Der Vorsitzende Richter Helmut Krenek geht davon aus, dass sie bei der Vergabe eines Kredites und bei der Zeichnung von Schuldverschreibungen mindestens fahrlässig gehandelt haben und deswegen für den entstandenen Schaden haften müssen.

Samsung will KI allgegenwärtig machen

BERLIN - Der südkoreanische Elektronikriese Samsung möchte seine gesamte Produktpalette mit Funktionen Künstlicher Intelligenz ausstatten. "Samsung ist bestrebt, den Zugang zu KI zu erleichtert, damit mehr Menschen von ihren Vorteilen profitieren können", sagte Benjamin Braun, Chief Marketing Officer von Samsung Europa zum Auftakt der Technikmesse IFA in Berlin.

Milliarden-Deal: Verizon will Glasfaseranbieter Frontier schlucken

NEW YORK/DALLAS - Der US-Telekomkonzern Verizon will den Konkurrenten Frontier Communications (Frontier Communications Parent) in einem milliardenschweren Vorhaben übernehmen. Der Unternehmenswert für den Kauf des Glasfaseranbieters betrage rund 20 Milliarden US-Dollar (18,1 Mrd Eur), wie der Wettbewerber der Deutsche-Telekom-Tochter (Deutsche Telekom) T-Mobile US am Donnerstag mitteilte. 38,50 US-Dollar je Aktie - in Summe rund 9,6 Milliarden Dollar - bietet Verizon-Chef Hans Vestberg in bar. Hinzu kommen rund elf Milliarden Dollar Schulden.

ROUNDUP: Volvo Cars schraubt Mittelfristziele runter

GÖTEBORG - Nach der Anpassung seiner E-Auto-Strategie dampft der schwedische Autobauer Volvo Cars (Volvo Car) nun auch seine Margenziele für die kommenden Jahre etwas ein. Wegen der gestiegenen Komplexität vor allem in puncto Welthandel und Zölle dürfte die operative Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) im Jahr 2026 zwischen 7 und 8 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag anlässlich eines Kapitalmarkttages mit. Bislang hatte der Vorstand noch mindestens 8 Prozent in Aussicht gestellt.

^

Weitere Meldungen

-Großaufträge aus den USA für Scheinwerferspezialist Hella

-IG Metall zu VW-Krise: Vier-Tage-Woche als mögliche Lösung

-Ifo-Expertin trotz Krise zuversichtlich für Autoindustrie

-Versicherungen: Mehr Schäden durch Cyberangriffe

-'Starliner'-Kapsel soll ohne Besatzung zurückfliegen

-FDP-Politiker Hocker wird neuer Bahnbeauftragter

-Bahnstrecke Mannheim-Stuttgart 2025 wochenlang gesperrt

-Volvo Cars schraubt Mittelfristziele runter

-Sparprogramm bei bundeseigener Autobahngesellschaft

-London: Managern droht Haft bei Wasserverschmutzung

-AMS Osram und Ledvance verlängern Markenpartnerschaft°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/nas