dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.10.2024 - 15.15 Uhr

SEATTLE - Im US-Rechtsstreit um angebliche Gesundheitsfolgen der seit Jahrzehnten verbotenen Chemikalie PCB bleibt die Unsicherheit für Bayer groß. Das oberste Gericht des Bundesstaates Washington, der Washington Supreme Court, entschied laut Gerichtsunterlagen vom Dienstag, den Fall Erickson anzunehmen. Damit wird eine vorangegangene und für Bayer günstig ausgefallene Entscheidung eines Berufungsgerichts nun geprüft. Die Bayer-Aktien sackten zur Wochenmitte als Schlusslicht im Dax um mehr als sieben Prozent ab.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Continental (Conti) (Continental) haben am Mittwoch von freundlicheren Signalen mit Blick auf die Jahresziele des Autozulieferers und Reifenherstellers profitiert. Am Vormittag stiegen die Papiere als klarer Spitzenreiter im DAX zuletzt um 5,8 Prozent auf 59,10 Euro und machten damit die Verlustserie seit Ende September auf einen Schlag nahezu wett. Im bisherigen Jahresverlauf gehören Conti mit einem Kursabschlag von gut 23 Prozent allerdings immer noch zu den schwächsten Dax-Werten. Conti habe signalisiert, dass die Jahresziele bei einem guten vierten Quartal noch erreichbar seien, schrieb Bernstein-Analyst Harry Martin nach einem letzten Informationsgespräch mit Analysten vor dem Quartalsbericht der Hannoveraner. Es drohe also keine Gewinnwarnung , so der Experte.

HSINCHU - Die ungebrochen hohe Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen hat dem taiwanesischen Hersteller TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) einen unerwartet hohen Quartalsumsatz beschert. Der Erlös auf vorläufiger Basis kletterte in den Monaten Juli bis September um 39 Prozent auf knapp 760 Milliarden Taiwan-Dollar (21,5 Mrd Euro), wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Damit dürften erste Sorgen am Markt gedämpft werden, wonach sich die Nachfrage nach KI-Chips womöglich langsam abkühlen könnte. Seine vollständigen Zahlen für das vergangene Quartal will TSMC am kommenden Donnerstag (17. Oktober) veröffentlichen.

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hadert weiter mit seinem Absatz in Asien und Europa. In den drei Monaten bis Ende September verkaufte der DAX-Konzern 114.917 Trucks und Busse und damit fast elf Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum, wie er am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Die vor allem in Europa und Lateinamerika vertretene Sparte Mercedes-Benz bekam 28 Prozent weniger Einheiten vom Hof. Im weniger rentablen Asien-Geschäft ging der Absatz um 15 Prozent zurück. Im wichtigsten und profitabelsten Markt Nordamerika verkaufte Daimler Truck mit 49.176 Einheiten rund vier Prozent mehr als noch im Jahr zuvor.

SEATTLE - Boeing hat nach einer ergebnislosen Verhandlungsrunde das Angebot an seine streikenden Arbeiter zurückgezogen. Die Gewerkschaft IAM habe Forderungen gestellt, die Boeing nicht annehmen könne, ohne die Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren, kritisierte die Chefin des Verkehrsflugzeug-Geschäfts, Stephanie Pope. Daher seien weitere Gespräche derzeit aus Sicht des Konzerns sinnlos.

HAMBURG - Der Windturbinenbauer Nordex hat im dritten Quartal ein geringeres Neugeschäft verzeichnet. So bestellten Kunden Anlagen mit einer Leistung von rund 1,7 Gigawatt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 2,25 Gigawatt. In den ersten neun Monaten ergab sich damit ein Plus im Neugeschäft von vier Prozent auf rund 5,1 Gigawatt. Die Preise stiegen dabei leicht: Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung betrug in den ersten neun Monaten 0,90 Millionen Euro, nach 0,85 Millionen Euro im Vorjahr. Im dritten Quartal erhöhte er sich von 0,79 Millionen auf 0,92 Millionen Euro.

MELBOURNE/PERTH/PHILADELPHIA - Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat sich mit dem Lithiumproduzenten Arcadium Lithium aus Australien auf eine Übernahme geeinigt. Pro Arcadium-Aktie sollen 5,85 US-Dollar bar gezahlt werden, teilte Rio Tinto am Mittwoch mit. Der Preis entspreche einer Prämie von 90 Prozent zum Schlusskurs vom 4. Oktober. Arcadium Lithium wird damit mit rund 6,7 Milliarden Dollar (6,1 Mrd Euro) bewertet. Beide Seiten hätten für das Vorhaben gestimmt, das Mitte 2025 abgeschlossen werden soll.

WASHINGTON - Die US-Regierung erwägt, vor Gericht die Zerschlagung von Google (Alphabet C (ex Google)) zu fordern. Das US-Justizministerium erwähnte in einem Zwischenbericht zu seinen Überlegungen mögliche "strukturelle Maßnahmen" - also eine erzwungene Trennung von Unternehmensteilen. Die US-Regierung muss bis zum 20. November über ihre Empfehlung in einem seit Jahren laufenden Wettbewerbsverfahren entscheiden.

PARIS - Der Marketing-Experte Stefano Cantino soll die Sanierung der wichtigsten Marke des Modekonzerns Kering, Gucci, künftig als Chef voranbringen. Cantino werde den aktuellen Mann an der Spitze Jean-François Palus zum ersten Januar 2025 ablösen, teilte Kering am Dienstag nach Börsenschluss mit. Palus war im Juli 2023 zum Chef von Gucci ernannt worden und sollte anschließend auch nach einem Nachfolger suchen.

PEKING - Der US-Elektroautobauer Tesla hat im vergangenen Monat in China deutlich mehr Fahrzeuge abgesetzt. Insgesamt lieferte das Unternehmen in der Volksrepublik im September 88.321 E-Autos aus, das war ein Plus von 19,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf vorläufige Daten des Herstellerverbands CAAM (Chinese Association of Automobile Manufacturers) mitteilte.

