dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.04.2025 - 20.30 Uhr

VW verhandelt wegen Zöllen mit US-Regierung

WOLFSBURG - Wegen der neuen US-Einfuhrzölle auf Autos in den USA verhandelt der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern über ein mögliches Entgegenkommen mit der Regierung von Präsident Donald Trump . Konzernchef Oliver Blume stellte in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) etwa eine Produktion der Marke Audi in den USA in Aussicht. "Wir haben eine Vorwärtsstrategie mit spannenden Projektansätzen, maßgeschneidert und attraktiv für den US-amerikanischen Markt. Das werfen wir in die Waagschale. Aktuell laufen konstruktive Gespräche mit der US-Regierung", sagte Blume.

ProSiebenSat.1-Chef Habets verlängert Vertrag

UNTERFÖHRING - Der Manager Bert Habets leitet auch in den nächsten Jahren den TV-Konzern ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE). Der Aufsichtsrat hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden um drei weitere Jahre bis Oktober 2028 verlängert, wie die Privatsendergruppe in Unterföhring bei München mitteilte. Der 54-Jährige ist seit Ende 2022 Konzernchef.

Netflix setzt KI bei Produktionen ein

LOS GATOS - Netflix setzt Künstliche Intelligenz bei seinen Produktionen ein, unter anderem für günstigere Spezialeffekte. Damit lässt sich der Videostreaming-Marktführer auf eine Technologie ein, deren Folgen für die Filmkunst und für Jobs viele in der Branche fürchten.

Dortmund hofft auf Doppel-Comeback im Borussen-Duell

DORTMUND - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hofft im Duell gegen den Tabellennachbarn Borussia Mönchengladbach auf die Rückkehr von Emre Can und Carney Chukwuemeka. "Beide haben mittrainiert und wurden teilintegriert. Es war heute nicht allzu intensiv, aber sie haben mittrainiert und ich hoffe, dass sie auch morgen wieder dabei sein werden", sagte BVB-Trainer Niko Kovac vor dem Borussen-Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

ROUNDUP: Venedig verdoppelt Eintrittspreis für Tagestouristen

VENEDIG - Für einen Besuch in Venedig muss jetzt wieder Eintritt bezahlt werden - und zwar so viel wie noch nie. Seit diesem Karfreitag werden für Tagestouristen bis zu zehn Euro fällig, wenn sie ein paar Stunden durch die italienische Lagunenstadt an der Adria schlendern wollen. Bei der Premiere des weltweit einzigartigen Modells im vergangenen Jahr war es nur die Hälfte.

Essengehen nach Gastro-Steuersenkung nicht zwingend billiger

BERLIN - Die geplante Mehrwertsteuersenkung auf Speisen in der Gastronomie bedeutet nicht in jedem Fall niedrigere Preise für Gäste von Restaurants. "Wie die Wirte auf die Mehrwertsteuersenkung reagieren und ob und in welchem Umfang sie ihre Preise anpassen können, wird maßgeblich von der Kostenentwicklung abhängig sein", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Dehoga Bundesverbandes, Ingrid Hartges, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

ROUNDUP: Bahn erwartet mehr ICE-Fahrgäste über Ostern

BERLIN - Die Deutsche Bahn rechnet zu Ostern mit mehr Fahrgästen in den Fernzügen. "Letztes Jahr sind über die Ostertage rund 1,9 Millionen Menschen in unseren ICEs und ICs gereist, dieses Jahr erwarten wir noch mal fünf bis zehn Prozent mehr", sagte Konzernchef Richard Lutz dem Nachrichtenportal " t-online ". Dabei sei die Zeit vor und nach Ostern immer eine Herausforderung für den Bahnbetrieb, diesmal wegen vieler Baustellen aber eine besondere.

