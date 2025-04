dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.04.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Unicredit erschrickt über BPM-Auflagen - Aktien im Sinkflug

MAILAND - Die italienische Großbank UniCredit reagiert erschrocken auf angekündigte Auflagen für eine Übernahme ihrer heimischen Konkurrentin BPM (Banco BPM). Es sei unüblich, dass die Regierung bei einem Zusammenschluss von zwei italienischen Banken ihre Sonderrechte geltend mache, teilte die Unicredit am Dienstag in Mailand mit. Den Angaben zufolge will die Regierung der Bank unter anderem vorschreiben, ihr Russland-Geschäft weiter einzuschränken.

Verizon verliert reihenweise Mobilfunkkunden

NEW YORK - Der US-Telekomkonzern Verizon hat im ersten Quartal noch mehr Mobilfunkkunden verloren als gedacht. Die Zahl der Kunden in dem Segment sei um 289.000 gesunken, teilte das Unternehmen am Dienstag in New York mit. Damit fiel der Rückgang um etwa 100.000 stärker aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Dies liege teilweise an den Kürzungen bei mehreren US-Bundesbehörden, hieß es. Zudem macht Verizon ein starker Wettbewerb mit Rivalen wie AT&T und der Deutsche-Telekom-Tochter (Deutsche Telekom) T-Mobile US zu schaffen.

3M warnt vor Risiken durch Zollpolitik - Auftaktquartal über Gewinnerwartung

ST. PAUL - Die aggressive Zollpolitik der neuen US-Regierung unter Donald Trump führt zu Risiken für den Gewinnausblick des Mischkonzerns 3M. Am Gewinnziel für das laufende Jahr hielt das 3M-Management am Dienstag bei der Veröffentlichung der Zahlen für das abgelaufene erste Quartal zwar fest, räumte aber Risiken aufgrund der Zollpolitik ein. Diese könnten die Gewinne um 20 bis 40 Cents pro Aktie schmälern, hieß es. Ohne diese möglichen Belastungen erwartet der Hersteller von Post-it-Notizzetteln und einer Vielzahl anderer Industrie- und Konsumgütern für 2025 weiterhin einen bereinigten Gewinn von 7,60 bis 7,90 Dollar pro Aktie. Analysten hatten zuletzt im Mittel mit 7,74 Dollar gerechnet.

ROUNDUP: L'Oreal überzeugt mit überraschend starkem Quartal - Asien viel besser

PARIS - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal (LOréal) hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Zum Jahresauftakt zog der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf 11,73 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis betrug das Plus 3,5 Prozent. Analysten hatten nur mit einem Anstieg von etwas mehr als einem Prozent gerechnet.

Mercedes will in China mit Produktneuheiten punkten

SHANGHAI - Mercedes will mit mehr Infotainment und neuen Produkten in China wieder stärker Fuß fassen. "Wir werden die effizientesten und intelligentesten Autos vorstellen, die wir je gebaut haben", sagte der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), Ola Källenius, in Shanghai. Er sprach dabei von "Supercomputern auf Rädern".

Pharmakonzern Roche will 50 Milliarden Dollar in USA investieren

BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Roche will in den kommenden fünf Jahren bis zu 50 Milliarden US-Dollar (43,4 Mrd Euro) in den Ausbau seines US-Geschäfts stecken. Wie das Unternehmen am Dienstag in Basel mitteilte, soll das Geld in bereits existierende Standorte fließen, daneben sei aber auch der Aufbau neuer Entwicklungs- und Produktionsstätten geplant. "Die heute angekündigten Investitionen unterstreichen unser langjähriges Engagement für Forschung, Entwicklung und Produktion in den USA", sagte Konzernchef Thomas Schinecker laut Mitteilung. Der Schritt folgt, nachdem US-Präsident Donald Trump wiederholt hohe Zölle auch auf Pharmaimporte angedroht hatte. Die Konkurrentin Novartis hatte bereits vor knapp zwei Wochen ebenfalls Milliarden-Investitionen in ihr US-Geschäft angekündigt.

^

Weitere Meldungen

-Versicherer Helvetia und Baloise wollen fusionieren

-Borussia Dortmund bangt nach Sieg um Stürmer Beier

-Tesla-Quartalszahlen nach Rückgang der Auslieferungen

-ProSiebenSat.1-Chef Habets verlängert Vertrag

-VW verhandelt wegen Zöllen mit US-Regierung

-Netflix setzt KI bei Produktionen ein

-US-Militär zerstört von Huthi kontrollierten Öl -Hafen im Jemen

-Zollkonflikt: DHL stoppt Paketversand in die USA teilweise

-Ukraine und USA stellen Rohstoff-Deal in Aussicht

-ROUNDUP: Dauerbaustelle Bahn - Krise könnte noch Jahre andauern

-Laxere Nachhaltigkeitsregeln: Beschwerde gegen EU-Kommission

-Zahl der Brauereien schrumpft

-Kaum Auto-Verkäufe: Chinas-Marke Nio hält dennoch an Europa fest

-Untere Ebene am Berliner Hauptbahnhof wieder offen

-UEFA schüttet über 30 Millionen Euro an deutsche Clubs aus

-Berichte: Reus wird Markenbotschafter des BVB

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha