dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 26.11.2025 - 15.15 UHR

ROUNDUP: Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hält an Jahreszielen fest

LUXEMBURG - Aroundtown (Aroundtown SA) sieht sich nach Gewinneinbußen im Tagesgeschäft in den ersten drei Quartalen weiterhin auf dem Weg zu den Jahreszielen. Während der Gewerbeimmobilien-Spezialist die Nettomieten auf Sicht von neun Monaten in etwa stabil hielt, schwoll der Gewinn unter anderem dank Bewertungs- und Steuereffekten an. An der Börse kamen die Zahlen allerdings nicht gut an, die Aktie verlor zur Wochenmitte deutlich.

ROUNDUP: Mehr Geld, mehr Einfluss im All - Deutschlands Esa-Pläne

BREMEN - Deutschland wird sein Budget für die europäische Raumfahrtbehörde Esa deutlich erhöhen. "Beim letzten Mal waren es ja so knapp 3,5 Milliarden, dieses Mal haben wir uns fünf Milliarden vorgenommen", sagte Raumfahrtministerin Dorothee Bär (CSU) zu Beginn der Esa-Ministerratskonferenz in Bremen.

Marktforscher: Apple stößt Samsung vom Smartphone-Thron

SAN FRANCISCO - Apple wird nach Berechnungen von Marktforschern in diesem Jahr Samsung vom Spitzenplatz beim Smartphone-Absatz verdrängen. Der US-Konzern werde in diesem Jahr rund zehn Prozent mehr iPhones verkaufen, während der langjährige Marktführer aus Südkorea auf ein Plus von 4,6 Prozent komme, prognostiziert die Analysefirma Counterpoint.

Mehr KI: HP streicht bis zu 6.000 Jobs

PALO ALTO - Der Computer-Konzern HP will durch stärkeren Einsatz Künstlicher Intelligenz bis zu 6.000 Arbeitsplätze einsparen. Der Stellenabbau solle spätestens in knapp drei Jahren abgeschlossen werden, teilte der Branchenpionier mit. Durch die Maßnahmen würden zunächst Kosten von rund 650 Millionen Dollar (560 Millionen Euro) entstehen.

Verkauf von Thyssenkrupp Steel: IG Metall fordert Garantien

DÜSSELDORF/DUISBURG - Die IG Metall will einem möglichen Verkauf der Thyssenkrupp-Stahlsparte (thyssenkrupp) an den indischen Stahlhersteller Jindal Steel nur zustimmen, wenn es eine Vereinbarung über die Arbeitnehmerinteressen gibt.

