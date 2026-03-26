Draegerwerk legte Quartalsergebnis vor

Draegerwerk hat am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 5,05 EUR gegenüber 4,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,14 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 1,08 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 4,99 EUR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,14 Milliarden EUR gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 7,42 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 6,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Draegerwerk im vergangenen Geschäftsjahr 3,48 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Draegerwerk 3,37 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 6,97 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 3,48 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at