26.03.2026 06:31:28

Draegerwerk legte Quartalsergebnis vor

Draegerwerk hat am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 5,05 EUR gegenüber 4,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,14 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 1,08 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 4,99 EUR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,14 Milliarden EUR gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 7,42 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 6,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Draegerwerk im vergangenen Geschäftsjahr 3,48 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Draegerwerk 3,37 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 6,97 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 3,48 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen