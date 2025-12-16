Dragonfly Energy Holdings Aktie
WKN DE: A3DSG4 / ISIN: US26145B1061
|
16.12.2025 13:58:55
Dragonfly Energy Sets 1-for-10 Reverse Stock Split
(RTTNews) - Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI), a battery technology company, announced Tuesday that it will implement a 1-for-10 reverse stock split, effective December 18, 2025.
Denis Phares, Chief Executive Officer of Dragonfly Energy, said the move is a technical step to maintain Nasdaq compliance and position the company for its next phase of growth.
Dragonfly Energy shares closed Monday's trading at $0.7101, down 10.47%.
