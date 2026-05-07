Drew Industries legte Quartalsergebnis vor

Drew Industries stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 2,53 USD gegenüber 1,94 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,09 Milliarden USD gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 2,17 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,08 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at