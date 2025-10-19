19.10.2025 20:50:38

Drohnensichtung legt Mallorcas Flughafen zeitweise lahm

PALMA (dpa-AFX) - Die Sichtung einer Drohne hat den Betrieb am Flughafen von Palma de Mallorca zeitweise lahmgelegt. Die Aussetzung sei aus Sicherheitsgründen beschlossen worden, teilte Enaire - das staatliche Unternehmen für Flugsicherung und Luftraummanagement in Spanien - am Abend mit.

Wegen des Zwischenfalls wurden den amtlichen Angaben zufolge ein knappes Dutzend Flüge umgeleitet. Nach knapp einer Stunde wurde kurz vor 20.00 Uhr die Wiederaufnahme des Flugbetriebs bekanntgegeben.

In den vergangenen Wochen hatten Drohnensichtungen an mehreren großen europäischen Flughäfen zu erheblichen Störungen im Flugverkehr geführt. Immer wieder kam es zu Flugausfällen und großflächigen Sperrungen des Luftraums - betroffen waren unter anderem auch München und Frankfurt./er/DP/zb

