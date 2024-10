DSV A-S: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DSV A-S präsentierte am 23.10.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,59 DKK, nach 13,10 DKK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 44,10 Milliarden DKK – das entspricht einem Zuwachs von 23,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,58 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,07 DKK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 40,18 Milliarden DKK gesehen.

Redaktion finanzen.at