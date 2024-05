Dürr vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dürr ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dürr die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,320 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Dürr 1,10 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,01 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,311 EUR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,09 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at