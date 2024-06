Düsseldorfer Schulen für vorbildliche Berufsorientierung bei Vodafone ausgezeichnet

Von Mathearbeit über Klassenfahrt bis hin zur Projektwoche – Vieles geht den Schülerinnen und Schülern während ihrer Schulzeit durch den Kopf. Doch spätestens gegen Ende der Schullaufbahn stellen sich viele die Frage: Was will ich ‚mal werden‘? Und gerade hier kann neben dem privaten Umfeld die Schule unterstützen. Weiterführende Schulen, die sich im besonderen Maße für die Berufsorientierung und -Vorbereitung ihrer Schülerinnen und Schüler engagieren, werden regelmäßig von der Unternehmerschaft Düsseldorf ausgezeichnet. In diesem Jahr stellt Vodafone als Gastgeber am 24. Juni 2024 für Jury und Gäste seine Skylounge in der Firmenzentrale in Heerdt zur Verfügung.Das Berufswahl-SIEGEL ist mehr als eine Auszeichnung für Schulen, es bringt engagierte Menschen aus Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen. Das SIEGEL will die Zukunft der Berufsorientierung vor Ort gemeinsam gestalten – Hand in Hand mit dem Düsseldorfer Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, der Düsseldorfer Handwerkskammer, den Ministerien für Bildung und Soziales und Düsseldorfer Unternehmen. In erster Linie wird das SIEGEL an Schulen verliehen, die sich besonders für die Berufsvorbereitung ihrer Schülerinnen und Schüler engagieren und die Orientierung für die Zukunft erleichtern.Tanja Dittmer, Abteilungsleiterin für Culture, Attraction und Youth begrüßte die Gäste und zeigte sich von dem Engagement der Anwesenden beeindruckt: „Berufliche Orientierung und eine gute Berufsvorbereitung ist immens wichtig. Nur so kann es uns als Gesellschaft gelingen faire Chancen für alle zu schaffen und Benachteiligungen weiter abzubauen. Wir brauchen die jungen Talente, um die Zukunft zu gestalten, in der Gesellschaft und im Unternehmen.“ Gäste der Veranstaltung waren unter anderem Vertreterinnen und Vertreter von EDEKA, Henkel und Deloitte, sowie die Handwerkskammer Düsseldorf. Auch Martina Lüking vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie Gordon Vemmer vom Ministerium für Schule und Bildung waren vertreten. „Wir treten gerne als Gastgeber auf und stellen diesen besonderen Ort zur Verfügung“, sagt Stefan Herbst Ausbildungsreferent bei Vodafone Deutschland. Rund 140 Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Ehrengäste wie Christoph Sochart, Geschäftsführer der Unternehmerschaft Düsseldorf kamen in Vodafones Skylounge zusammen, um an der diesjährigen SIEGEL-Preisverleihung teilzunehmen. Begleitet wurde das Programm von Musik, Poetryslams und guten Unterhaltungen. „Da für Vodafone die Ausbildung eine Herzensangelegenheit ist, war es für uns selbstverständlich, dieser besonderen Verleihung eine Plattform zu bieten“, erklärt Stefan Herbst. Vodafone ist seit vielen Jahren Ausbildungsunternehmen und setzt sich für die Förderung des Nachwuchses deutschlandweit ein. Damit unterstreicht der Digitalkonzern seine Verantwortung für die jungen Talente nicht nur in Düsseldorf, sondern in ganz Deutschland.Berufsstart bei VodafoneMehr zur Ausbildung, Dualen Studiengängen und Co. erfahren Der Beitrag Düsseldorfer Schulen für vorbildliche Berufsorientierung bei Vodafone ausgezeichnet erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel