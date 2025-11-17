Duksung: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Duksung gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 187,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Duksung noch ein Gewinn pro Aktie von 98,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,00 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 37,06 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at