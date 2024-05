DuPont-Aktie steigt: DuPont plant Aufspaltung sowie Chefwechsel

Der US-Konzern DuPont de Nemours will sich in drei börsengehandelte Unternehmen aufspalten und folgt damit einer ganzen Reihe von Industriekonglomeraten.

Das Geschäft mit Elektronik und die Wassersparte werde durch eine steuerfreie Transaktion separiert, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in New York mit. Die verbleibenden Bereiche werden sich demnach auf Dinge wie Biopharma und medizinische Geräte konzentrieren.

Anlegern gefielen die Pläne offenbar. Die DuPont-Aktie legte im nachbörslichen NYSE-Handel um 4,46 Prozent zu auf 82,05 US-Dollar.

Zudem gab das Unternehmen einen Wechsel an der Spitze bekannt. Konzernchef Ed Breen wird zum 01. Juni seinen Posten räumen, bleibt aber Verwaltungsratsvorsitzender. Seine Rolle als Vorstandschef übernimmt die bisher an der Spitze des Finanzressorts stehende Lori Koch.

/he

WILMINGTON (dpa-AFX)