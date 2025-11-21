|
21.11.2025 06:31:44
Dycom Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Dycom Industries präsentierte am 19.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte Dycom Industries 2,37 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,13 Prozent auf 1,45 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
