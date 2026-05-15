Dynapack: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dynapack hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 81,06 JPY. Im Vorjahresviertel waren 105,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 16,99 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at