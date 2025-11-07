Dynasty Ceramic: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dynasty Ceramic hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,02 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dynasty Ceramic noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 THB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,45 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,61 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at