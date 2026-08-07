Dynatrace legte Quartalsergebnis vor

Dynatrace hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Dynatrace einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 554,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dynatrace einen Umsatz von 477,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at