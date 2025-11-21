Dynatronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dynatronics hat am 19.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,63 Prozent auf 7,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,6 Millionen USD gelegen.

