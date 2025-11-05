Dynegy Aktie
Dyne Therapeutics, Inc. Loss At -$108.14 Mln In Q3
(RTTNews) - Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) revealed Loss for third quarter of -$108.14 million
The company's earnings came in at -$108.14 million, or -$0.76 per share. This compares with -$97.12 million, or -$0.96 per share, last year.
Dyne Therapeutics, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$108.14 Mln. vs. -$97.12 Mln. last year. -EPS: -$0.76 vs. -$0.96 last year.
