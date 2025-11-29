DNA Aktie
WKN DE: A2DG44 / ISIN: FI4000062385
29.11.2025 13:23:26
E-Auto-DNA von "überübermorgen": "Im türkischen Togg kann man jetzt schon seine Steuererklärung machen"
Gürkan Karakaş erfüllt Ankara einen langgehegten Traum. Er baut ein türkisches E-Auto – und das ganz ohne Musk-Habitus. Im Interview mit ntv.de erklärt der frühere Bosch-Manager, was heute wichtiger ist als PS und warum er sich mit seinem Togg "in die Höhle der Löwen" wagt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
