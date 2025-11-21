E Automotive B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

E Automotive B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CAD gegenüber -0,100 CAD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent auf 45,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at