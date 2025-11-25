Market Leader Aktie
WKN DE: A0RCHT / ISIN: US57056R1032
|
25.11.2025 11:45:00
E-Commerce Adoption Still Has 83.7% to Go: Buy This Market Leader Now
We live in an age when people can communicate, shop, move money, educate themselves, and more just by clicking a button on their phone or computer. With the arrival of artificial intelligence (AI) these past few years, investors have enjoyed strong returns from top technology stocks.E-commerce was one of the earliest market opportunities of the internet age, and people have been shopping online for decades now. Yet, there is still a long runway ahead for e-commerce adoption. Online sales accounted for just 16.3% of total retail spending in the second quarter of 2025.The stock of Amazon (NASDAQ: AMZN), the leading e-commerce company in the U.S., recently tumbled 11% from its high amid market volatility. Here is why investors may want to buy the dip now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
