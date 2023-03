E.ON-Aktie fester: Erich Clementi soll auf Karl-Ludwig Kley als E.ON-Aufsichtsratsvorsitzender folgen

Wie das DAX -Unternehmen mitteilte, tritt Karl-Ludwig Kley bei der Hauptversammlung am 17. Mai nicht mehr zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat an. Sein Nachfolger als Aufsichtsratschef von E.ON soll Erich Clementi werden, der seit 2016 in dem Kontrollgremium sitzt.

"Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das Amt in neue Hände zu geben", sagte Kley. "Der Konzern ist nach einem mehrjährigen, grundlegenden Umbau mit der klaren Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Wachstum strategisch hervorragend positioniert."

Via XETRA gewinnen die E.ON-Aktien zeitweise 1,57 Prozent auf 10,34 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)